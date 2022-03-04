正德(2641)今天董事會通過2021年財報，全年合併營收12.26億元、年增64％，毛利率38.3％，營業利益3.78億元，稅後淨利3.75億元，每股稅後盈餘為2.24元，均創歷史新高，擬配息0.8元。

董事會通過籌資案擬募資18億元，以現金增資和發行無擔保可轉換公司債，預定增資在不超過50000仟股內，正德股本也將由目前18.8億元擴大到23.8億元。正德表示，這次增資的資金用途，主要用來轉投資子公司，支付建造新船船款。

正德表示，散裝航運營運成本較穩定，因此受惠日租金價格不斷攀升，帶動正德營業利益大幅成長，過去三年平均營益率23％，去年第四季突破40％，更創下單季歷史新高，全年平均營益率30％，也是歷年新高。

船隊布局方面，正德去年共交付2艘現有船，處分1艘船舶，下訂6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40000 DWT），截至年底正德船隊達到18艘，公司船隊競爭優勢將可進一步提升。預計自112年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。

2月底烏俄衝突爆發，至目前為止尚未對散裝航運運費有明顯衝擊，是否會演變為全球經貿長期不穩定風險，及影響散裝運費程度，仍有諸多因素需要觀察。由於烏、俄兩國為礦產及穀物等原物料出口國，後續各國的經濟制裁將可能影響出口量；原物料進口國因戰事轉往其他地區購買，將可能拉長船舶航程天數；另外，佔全球船員比例達15％的俄、烏船員影響船員更替及更加缺乏，都可能導致船舶能供應運力更加緊張，使運費上漲，而保費、燃油價格提高，增加船舶營運成本，將可能轉嫁至運費上。

展望後市，正德表示，散裝船舶自疫情復甦後，全球船舶仍處於供需失衡的狀態，2023年全球海運業碳減排新規上路，即使新船下水，將先彌補老舊船舶淘汰缺口，而面對海運環保新規，屆時未符合標準的船舶須降速以減排，將使運力更匱乏，再者，塞港問題加上歐美港口基礎設施老舊且不足導致周轉率低，新船加入等同閒置運力，勢必使船舶供給更加緊縮。正德積極投資節能船隊，將使影響降至最低，挑戰營運新高峰。