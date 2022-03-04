大陸籍黃姓女子與楊男發生婚外情，遭楊的陳姓妻子提告妨害家庭，判刑4個月，但黃女不滿陳女在訴狀中說她「憑藉肉體賣淫利」、且提她與楊裸照，還聲請勘驗她身體，認為承辦檢察官因不當勘驗，並要求陳女賠償161萬元，二審判決黃女敗訴；可提上訴。

判決書指出，黃女主張，陳女訴狀「實難理解被告黃女道德觀念怎會低劣至此地步？」、「黃女是中國籍人士，嫁至台灣後未久離婚」、「黃女名下有數筆不動產（其如何取得，告訴人無從取得）但卻不思正途，仍憑藉肉體賣淫牟利」等語，不僅與案件無關，且非事實，認為藉訴訟惡意辱罵，嚴重貶損在社會上之評價，侵害名譽權，請求陳女賠償70萬元。

黃女稱，陳女訴狀提出她與楊交疊裸照、關於她性生活個人資料之錄音、記載關於身體特徵，且於該案審理中坦承，有查她身分證及不動產資料，已違反個人資料保護法，請求陳女賠償10萬元。

黃女指出，因陳聲請勘驗她身體，致承辦檢察官對她進行不當勘驗，嚴重侵害個人隱私權，讓她精神痛苦，陳應與檢察官負共同侵權行為，連帶損害賠償責任，請求被陳女賠償81萬元，計求償161萬元等情。

陳女答辯，黃女與她楊姓丈夫相姦，侵害她權利在先，對黃女提刑事告訴，並於告訴狀中記載楊主動告知與黃受害情節有所關聯或與事實相符內容，提出楊提供的裸照、文件，及自己囿於配偶身份遭侵害蒐證不易所錄取自己與楊對話錄音，以為證據，並未廣佈於眾，接觸者僅有相關承辦人員，未逾必要範圍，乃訴訟權之合法行使，並非不法侵害，難謂有何侵權行為可言，亦未違反個資法。

另陳女雖提出裸照、錄音及文件而為相關主張及舉證，合議庭認為，實為保障其個人權利，而為合法之訴訟權行使，目的在描述上訴人之背景，讓承辦檢察官、法官採信其主張，並非意在妨害上訴人之名譽，不具侵權行為之違法性，自難認違反個資法。

另黃女主張因陳女於偵查中提出聲請她身體，致承辦檢察官對她進行不當勘驗，已嚴重侵害個人隱私權，承受巨大精神痛苦；經查，該案承辦檢察官因不當勘驗上訴人身體，固遭監察院彈劾在案，惟按法院或檢察官因調查證據及犯罪情形，得實施勘驗。

合議庭續指，勘驗，得為檢查身體之處分，且訴訟當事人為行使憲法保障的訴訟權，又訴訟當事人為行使憲法保障之訴訟權，自得聲請檢察官或法院調查證據或勘驗，至於承辦檢察官、法官是否准許勘驗刑事被告身體，本得依其職權及法律確信予以斟酌。

合議庭認為，陳女依法提聲請勘驗主張，是為了偵查中調查證據的聲請，並不具不法性，且聲請既不拘束檢察官，縱檢察官於勘驗過程中有不當勘驗之情，也非陳女能決定，判決黃女雖敗訴仍可上訴。