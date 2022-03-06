54歲金鐘視后田麗外型美豔、個性灑脫，近年來隱居台東過著田園生活，較少出現在鎂光燈下，直到昨（5日）她在臉書PO吊點滴的照片，讓外界超擔心。對此，田麗再發文報平安，並PO自拍照和住院餐，感謝大家的協助與祝福。

田麗昨（5日）晚間在臉書PO文：「疫情的原因醫院有很大的改變，禁止探病，只能一人陪伴。不過可以送吃的，用的到轉交區即可」，她感謝好友特地送來美食、生活用品和潤唇膏，也驚訝消息驚動到媒體，親曝目前的狀況：「很感謝大家的關心，我沒事的～」

田麗隨文分享滷排骨便當、蘋果和素食餐盒等的照片，並曝光自己躺在醫院的模樣，畫面中，田麗留著黑色及肩中長髮，臉上看似施粉未施，只有抹上粉嫩的護唇膏，氣色仍算不錯，許多網友看了紛紛留言：「不是好好的，怎麼突然就住院了」、「趕快康復喔！」、「好好休養，把身體養好」、「氣色看起來很好，早日康復！」

田麗今（6日）再發文分享豐盛的住院餐，表示朋友中午送來炙燒牛肋排套餐，晚上又有導演鄧安寧特地開車帶來的國際知名品牌湯包，不禁感性地說：「大家都知道我愛吃美食所以……盡在不言中～感謝住院期間所有幫忙我的你們，啾咪～」

由於田麗昨（5日）無預警PO住院吊點滴照，引發外界關心健康是否亮紅燈，據《聯合報》報導，經紀人透露田麗因受風寒身體不舒服，沒什麼大礙，請大家放心。