台中市驚傳虐童事件！豐原區4個就讀國小到幼兒園的孩童遭到黃父施暴。網友將照片PO在臉書令人怵目驚心，1名男童頭部有裂傷血流滿臉，2名女童大腿瘀青等，頭上還頂著厚重書本半蹲在屋內。社會局強調，4名孩童分別安置到機構及保姆家，媽媽對黃男提出傷害及違反小孩保護令告訴，並聲請自己的保護令，警方2日將黃男依法移送台中地檢署偵辦。

警方指出，黃姓女子與前夫離異後，帶著2女1男就讀國小與幼兒園孩子，改嫁給黃男，後與黃男婚後又生下1名男孩；黃男平常擔任臨時工收入不穩定，黃女家管在家照顧4名小孩。黃男常因生活零碎小事就大發雷霆，進而對家中4名幼童施暴體罰。

豐原區4個就讀國小到幼兒園的孩子，疑似遭到黃姓繼父施暴，網友將照片PO在臉書畫面令人怵目驚心。（民眾提供）

黃男對孩子施暴時，黃女若出面制止，反而激怒他打得更兇，黃女曾經要帶著孩子離開，黃男就會拿美工刀自殘阻止等行為。去年有次黃女的兒子與黃男生的小孩爭吵，黃男竟拿起有銳角玩具往男童頭部猛敲，造成黃女和前夫生的小孩頭部受創血流滿身。

豐原區4個就讀國小到幼兒園的孩子，疑似遭到黃姓繼父施暴，網友將照片PO在臉書畫面令人怵目驚心。（民眾提供）

黃女返家後趕緊帶兒子就醫，去年12月黃女就到轄區派出所求助，指稱從去年10月黃男就經常對孩子施暴，警方立即通報社會局並派社工介入，替4名小孩聲請保護令，於上月23日核發下來，未料3月1日黃男又對子女施暴。

台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹說，該中心於去年12月就接獲警方通報，並持續服務中；3月1日又接獲黃男對4名年幼孩童施暴，社會局立即介入緊急安置4名孩童，3名較年長幼童安置於機構、1名年紀最小幼童由保母照顧中。

警方指出，黃女於1日對黃男提出傷害及違反小孩保護令告訴，並聲請自己保護令，黃女於1日搬離黃男住處；警方於2日將黃男隨案依法移送台中地檢署偵辦。

社會局強調，「兒童保護、人人有責」，兒少權法規定：「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為。」若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打110和113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，以維護兒少人身安全。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。