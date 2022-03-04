在精密陶瓷、碳纖等高值化產品比例增加下，國內老字號衛浴品牌HCG和成（1810），2021年毛利較前年提升超過1個百分點，和成指出，在碳纖維輪圈、牙材產品陸續打入國際市場後，預期今年的毛利應還有提升空間。

和成2021年前三季營業毛利率25％，比2020年同期的23.81％，增加了1.19個百分點。

和成的碳纖維輪圈已打入汽車業；2020年研發的碳纖維蛙鞋如今透過美國Amazon通路，搶攻美國潛水用品市場，今年計劃更進一步拓展美國「自由潛水」的用品市場。

除此之外，兩年前切入的氧化鋯瓷塊的牙材產品，已經正式進軍美國，和成指出，集團計畫未來將積極搶攻相關市場，今年希望回銷台灣。

打入國防工業體系；和成自2003年與中山科學研究院開始合作，以高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料製成防彈陶瓷、防彈板（IIIA級、III級、IV級）、防彈衣、防彈公事包及防彈盾牌等，近五年來，每年的出貨都有1成上下的增加。

和成的陶瓷防彈，已運用於國內自製的雲豹甲車上，目前有多項產品通過美國測試；近期最新的訂單是，國防部軍備局委由和成承製的陶瓷外掛式複合裝甲，訂單2.26億元，將用於國造CM34雲豹甲車上。

和成指出，在衛廚浴產品延伸與創新，積極切入精密陶瓷市場，二個雙成長主軸運行下，2022年可望延續去年的成長表現。