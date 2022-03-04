2月外匯存底5499億美元 連七個月創新高 16:392022/03/04 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行4日公布2月外匯存底，金額為5499.94億美元，較上月底增加11.20億美元，出現連續7個月創下歷史新高。 在美元走升明顯下，即使外資在2月應有匯出，外匯存底仍然再持續增加。 央行表示，本月外匯存底變動主要因素：1. 外匯存底投資運用收益。2. 主要貨幣對美元之匯率變動。 半導體資本支出估1904億美元創新高 華邦電增幅居冠 《國際產業》季損加劇 Grab掛牌3個月220億美元蒸發 #外匯存底 #億美 #變動 #七個 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蝦皮母企Sea預計 全年銷售額最高91億美元 12:092022/03/02 財經 《國際產業》6年爽賺千億美元 蘋果成為巴菲特的「新可口可樂」 15:572022/03/04 財經 訊連旗下玩美移動第三季赴美SPAC掛牌 估值達10億美元 20:412022/03/03 財經 《半導體》聯電2月營收連5高 Q1連10高有譜 15:572022/03/04 財經 俄持有陸債約1,400億美元 04:102022/03/04 全球財經 歐元區2月通膨率再創新高 歐洲央行陷兩難 21:502022/03/02 財經 新興市場經濟展望正向 各國投資機會多元 11:262022/02/28 財經 《國際經濟》韓貿易逆轉順 2月出口增2成優預期 10:342022/03/01 財經 新制勞退+國保將委任23億美元海外投資 4/8截止收件 10:432022/03/04 財經 《國際產業》韓國電商扛壩子Coupang 去年營收、虧損雙高 11:082022/03/03 財經 《國際產業》惠普上季營收創高 惟恐遭制裁俄流彈打到 12:162022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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