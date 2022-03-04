中央銀行4日公布2月外匯存底，金額為5499.94億美元，較上月底增加11.20億美元，出現連續7個月創下歷史新高。

在美元走升明顯下，即使外資在2月應有匯出，外匯存底仍然再持續增加。

央行表示，本月外匯存底變動主要因素：1. 外匯存底投資運用收益。2. 主要貨幣對美元之匯率變動。