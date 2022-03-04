前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

興達電廠開關場事故釀303全臺大停電，經濟部長王美花昨天第一時間向國人道歉，昨晚再率臺電高層開記者會，稱初步調查事故是人為操作疏失，臺電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利已請辭，王美花則自請處分。王美花今（4）日赴立院備詢前受訪重申3天內會提出報告，3天後行政院會處理責任問題，對於是否請吃雞排未回應。前民進黨立委郭正亮建議蘇貞昌，就讓王美花「求仁得仁吧！」

前民進黨立委郭正亮今在《新聞大白話》表示，台電自己公布電力系統「可靠度指標」，包括電表平均停電時間、平均停電次數，自稱是世界第二。但去年513、519，今年303，就連續三次大停電，都不是天災造成的。王美花到（當天）早上10點半還不知道原因，也沒辦法回答，對這個問題也不熟。

郭正亮指出，王美花也沒有惡補一下，關心臺灣整體發電問題，「不知道蔡總統最在意這個問題嗎？蔡英文今早就南下，顯然對這問題很生氣」，「我建議蘇貞昌就讓她求仁得仁吧！」

郭正亮質疑，台電是否真的是電網系統確實有一些問題沒有如實報告？一年三次大停電，還說「可靠度」全世界第二？台電還強調備轉容量還有24.6％，堅持說沒有缺電。

郭正亮強調，既然電還有這麼多，會因為操作錯誤，絕緣氣體沒有灌滿，造成短路，「迸」一聲，造成全臺灣549萬戶停電，這系統是如何設計的？而且到晚上，是輪流限電，很多人都不知道自己家裡有沒有限電，南部有些人晚上不敢搭電梯，只走樓梯。電力系統不確定性到這種程度，「這樣叫做可靠電力系統？你也拜託一下！還好意思說世界第二？太恐怖了吧！」