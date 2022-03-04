看準低軌衛星商機，鐳洋科技(Rapidtek Technologies)周五宣布，正式啟用與羅德史瓦茲(Rohde & Schwarz)、智波科技(Wispec Technology)等三方攜手打造的「次世代天線實驗室」，鐳洋科技總經理王奕翔指出，未來將透過「毫米波產線測試」、「先進射頻研發」與「智動化設計」等三大產品線，提供客戶低軌道衛星終端接收器、射頻前端模組與陣列天線設計、5G毫米波測試等完整解決方案等，以滿足客製化需求。

鐳洋科技成立於2006年，跨足半導體IC設計、電子製造、電動車產業、物聯網、醫療產業下游，從設計、製造到量產測試，提供一系列解決方案，滿足客戶多方面需求。去年營收比重，RF跟天線測試占6成最多，天線訊號測試客戶也包含國際知名品牌大廠。

鐳洋科技去(2021年)年榮獲經濟部中小企業處小巨人獎、入圍國家磐石獎，並獲得經濟部工業局B5G主題式研發計畫。在此計畫案中，鐳洋更擔任主導廠商，偕同國內知名網通廠、電路基板製程廠以及電路基板原材廠，以聯盟的形式，一起爭取國際訂單。王奕翔也透露，今年三月也將赴美參加DC(華盛頓)衛星展(satellite)。

次世紀天線實驗室採用CATR為間接遠場，結合高定位經度的轉檯，使量測結果的可參考性高，並且重測性優異。系統最小量測取樣角度為0.1度，可測試之最大待測物為60cm，可測試頻率範圍為8GHz-110GHz。鐳洋科技技術長周瑞宏博士表示，實驗室為全台最高的實驗室，很少有這麼高的實驗室，消防、安全設備皆完善。為何取名為「次世代」，他也表示，因為測試範圍很寬廣。

經濟部透過B5G計畫打造台灣低軌衛星國家隊，看準低軌衛星商機，積極串起台灣產業鏈。根據美國衛星產業協會(SIA)資料顯示，2020年全球衛星產業產值為2706億美元，2030年預估將上看3706億美元。若細分SIA衛星產值，地面接收設備佔整體產業產值48%，產值高達1353億美元。

科技部長吳政忠表示，2022年是台灣太空發展元年，太空發展預算將增至40億元，也透露第三期國家太空科技發展長程計計(2019至2028年)可能延長到2030年，總發射衛星數將達原計畫之2倍以上。

鐳洋科技進近年來積極佈局太空產業鏈，不僅積極延攬國內RF與天線領域之專家、著重於低軌衛星產品之技術研發，為了更完善國內自主研發能量，更進一步協助國外客戶，完成各種不同的衛星產品客製化設計。鐳洋科技也直言，未來天線發展也不設限於地球。

王奕翔表示，3年前就開始積極佈局射頻相關產品研發及設備建置，更於2021年底偕同羅德史瓦茲及智波科技打造「次世代天線實驗室」，此實驗室採用縮距場架構(Compact Range Chamber)，可量待測物高達60公分，量測頻段涵蓋8GHz-90GHz。

除了滿足傳統天線量測外，鐳洋科技更進一步採用羅德史瓦茲向量訊號產生器SMW200A與向量訊號分析儀FSW43，此套高階且可測試先進技術5G、車用雷達及低軌道衛星收發測試平台，進行主動系統指標量測，除了傳統被動測試外，更可以完成系統性參數驗證。

此外，鐳洋科技亦自主發展自動化陣列天線校正演算法，以提供完善的陣列天線校正與維修診斷服務，可大力協助國內業界縮短研發時程，快速校驗陣列天線特性，滿足5G毫米波陣列天線(26/28/39/48 GHz)、B5G/6G低軌衛星地面接收站(X/Ku/Ka/V/E band)、衛星通訊酬載設備(X/Ku/Ka/V/E band)、工控/車載雷達天線模組等量測需求。