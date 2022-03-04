港星何家勁因在1993年版《包青天》中飾演展昭一角，紅遍全亞洲，帥氣正義形象深植人心，即使近年來他淡出螢光幕，仍是劇迷心目中的「最帥展昭」，今(4日)他在微博曬出近照，62歲模樣驚呆網友。

何家勁發文笑稱「我們老人福利真多！60歲以上剪頭2塊！排隊中」，他也趁排隊時，拿起手機自拍，只見他雖沒刻意打扮，但狀態卻超好，容光煥發、氣色佳，看上去比實際年齡小很多，根本難以想像他超過60歲了。

何家勁近照看不出62歲。(圖／取自微博)

網友見狀都笑稱要他不要混進去搗亂，「你這不是老人，是小夥」、「看著也就40多歲的樣子」、「看起來這麼年輕，就不用跟老人搶福利了」、「理髮師：？？？我看看你身份證」、「理髮師沒有趕你走？我都不信」。

何家勁雖多年無演藝作品，但近年轉行從商的他，和兩位朋友共同在廣東惠州經營健康食品生意，2011年創建佔地5.4萬平方公尺的「勁家莊」，不僅發展食品，還融合觀光，成為旅遊打卡景點，不僅如此，他還成為惠州市的政協委員，更被評選為旅遊協會形象大使，身價推算已是億萬富翁。