台灣資深音樂製作人陳子鴻，除了曾捧紅不少藝人，也多次為歌壇天王天后量身打造歌曲，讓其演藝事業再攀顛峰，最廣為人知的合作對象就是「金曲歌后」二姐江蕙，更透露曾為了她，一度做好面對公司倒閉的準備。

根據《聯合報》報導，江蕙2008年首次站上台北小巨蛋開唱，當時一連舉辦4場，不僅場場門票秒殺，更創下台語歌手先例，讓身為經紀人的陳子鴻認為必須推出DVD，記錄這具有歷史性的演出，不過身為公司老闆的楊峻榮，考量到市場接受度可能不高，加上有過天王周杰倫DVD僅賣3萬多張的先例，為了避免重演再度慘賠的窘境，便婉拒此想法。

後來在陳子鴻堅持下取得授權，讓DVD得以問世，當時後製、剪接等成本估計約2千萬，評估至少要賣4萬張才能打平，當下由於無法負擔龐大現金流，便決定像是錄音室、團隊製作等費用，均先不支薪，優先支付不能拖的費用，好在最後銷量達22萬張，收入高達6千6百萬，扣掉支出盈餘近2千萬，他表示當時若賣不好，恐會讓公司陷入倒閉危機，因此早已做好最壞打算，真的不行就把公司收了。

江蕙2015年宣布封麥後，選擇將臉書粉專關閉，外界只能透過好友兼經紀人陳子鴻知道二姊近況，不過去年突然現身宜蘭國立傳統藝術中心參加公益活動，自然成為媒體焦點，她不改昔日親民作風向所有人打招呼，由於久未面對媒體，坦言心情有點緊張，氣色相當好的她，不難看出相當享受退休後的愜意生活。