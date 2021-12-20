陳子鴻今出席活動。（陳俊吉攝）

王力宏遭爆曖昧徐若瑄 陳子鴻還原聚會當天情形

王力宏日前宣布與李靚蕾離婚，女方揭露他婚前婚後私生活紊亂，在李靚蕾的千字長文中，提及王力宏9月時「明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，勾搭人妻的指控讓外界將矛頭指向徐若瑄，大批網友湧入她的臉書、IG洗版留言。為此，徐若瑄二度發聲明回擊，當時聚會成員其中之一的陳子鴻今（20）出席「喜歡音樂節」記者會活動，大批媒體湧進活動現場，受訪提及王力宏及徐若瑄近日風波，陳子鴻表示自己也很意外，「我們大部份時間都在聊音樂，我很欣賞他（王力宏）的音樂才華，私人事情我是真的不知道」。

陳子鴻表示關於2人這幾天爆出的所有訊息都是從媒體上得知，並還原聚會當天情形，「那天其實就很簡單吃個中飯，大概1個多鐘頭就鳥獸散，大家都滿開心的，輕鬆吃飯聊天」，對於王力宏今宣布暫退娛樂圈，陳子鴻表示尊重也心疼徐若瑄遭遇，「希望可以趕快落幕，大家都是好朋友，遇到這種事大家都不好受，我也不好受，但她已經發了聲明，這個時候不要去打擾她，可能過幾天再關心她狀況」，會不會順便邀約徐若瑄參與喜歡音樂節，陳子鴻表示徐本來就不在這次的演出名單中。