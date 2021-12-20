歌手王力宏17日遭妻子李靚蕾發出近5000字的長文爆料後，「優質偶像」的形象蕩然無存。而因為此事遭受波及的女星徐若瑄，雖也在事發當時緊急發出聲明切割，手上的代言仍受到影響，甚至被網友發現廣告看板已被廠商偷偷撤換。

王力宏日前宣布離婚後，17日遭到李靚蕾發長文控訴，並公開王力宏私下淫亂的私生活，讓王力宏維持多年的「優質偶像」形象全毀，演藝事業也跟著停擺。而他也在神隱多日後終於在20日凌晨發出聲明，卻再度遭到李靚蕾火速打臉，公開他有性愛成癮症及自戀型人格的醫生證明，並希望王力宏能公開解釋召妓的內幕，更自嘲「自己快變連載小說家」，文筆清晰又有條理再度受到網友一致讚賞。

反觀因此事件受到波及的徐若瑄，雖在18日時2次發文澄清自己的清白，甚至要求王力宏趕緊現身說法，仍受到大批網友的攻擊。根據《三立新聞》的報導，原本人氣火紅的她，手中還握有11支廣告代言，包含保養品、手遊、高級家電、按摩椅、醫美、服飾、眼鏡、房地產，代言遍及台、港、新、馬，粗估廣告費用為5600萬元，堪稱「廣告女王」，但自從事件爆發後，有網友發現部分代言廠商，已悄悄用其他的廣告布簾將徐若瑄的廣告看板遮住，剛接下的房地產商也關閉臉書留言功能，避免遭到波及。

另外，即將上檔的夯劇《華燈初上》第二季，徐若瑄也將在其中演出，網友們開始擔心宣傳及戲份是否受影響，但相關人士則回應，徐若瑄所演的只是點綴型的角色，對整體戲劇影響不大，宣傳及影集都會如期進行。而接下來，徐若瑄要如何從王力宏的事件脫身，也讓外界相當好奇。