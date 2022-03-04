前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

俄羅斯攻打烏克蘭進入第9天，在烏克蘭全民頑抗下，俄軍至今進展緩慢。前民進黨立委郭正亮認為，美國、歐盟只要出來講一句話「不會讓烏克蘭參加北約」，只要講這句話，俄羅斯就沒有正當性；而美國是否想要把俄羅斯拖垮？郭正亮坦言，「不由得讓人家懷疑！」

郭正亮4日在《新聞大白話》指出，烏克蘭總統澤倫斯基目前進退兩難，普丁提出的條件太苛，譬如「去納粹化」就是政權要改組，「去軍事化」可能是逼簽「互助友好條約」，俄羅斯要在部分地區駐軍，這些讓澤倫斯基沒辦法回應，作為總統怎麼答應這些條件？所以向拜登求援。

郭正亮認為，美國、歐盟只要出來講一句話「不會讓烏克蘭參加北約」，只要講這句話，俄羅斯就沒有正當性。也就是拜登只要講一句話，戰爭必須停止，就是「不會讓烏克蘭參加北約，請俄羅斯立刻停止戰爭」，那麼普丁還有什麼理由要戰爭？若還硬打，就真的變全世界公敵，沒有正當性了。

紐約時報都說，烏克蘭表現比預期好，但不會持續太久，也就是這場戰爭，烏克蘭不可能戰勝，但美國卻又不出面制止戰爭。主持人問到，美國不想制止戰爭，是想要把俄羅斯拖垮嗎？郭正亮坦言，「不由得讓人家懷疑！」

至於俄羅斯64公里長的車隊，又烏克蘭為何不用導彈炸車隊？郭正亮直言，烏克蘭雷達和戰鬥機都已經掛了，所以向東歐國家要戰鬥機，但東歐國家不敢給。另外，「圍而不打」是想要減少死傷，也不想和烏克蘭結仇，俄羅斯不是要佔領烏克蘭，不是要吃下烏克蘭，只是說烏克蘭不能參加北約，因為烏克蘭不回應，所以俄羅斯加碼條件，要求去納粹化、去軍事化。

郭正亮分析，澤倫斯基無法回應納粹化、去軍事化，所以卡住了，普丁也沒有台階下，也沒辦法答應撤軍，只是雙邊談判是談不起來的，只有美國、歐盟才有辦法當調人，就可以回到原來「北約」的議題。

「我不認為澤倫斯基不知道他的處境」，郭正亮強調，俄羅斯圍而不攻，只要圍到D-day到，就會開始轟炸，炸到連刺針、標槍飛彈部署都有困難，地面部隊才會開始進入戰爭，再撐下去會造成更多民眾死亡。