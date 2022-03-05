全台大停電陳其邁要求償 侯友宜說話了

0303大停電，不少產業損失慘重，高雄市長陳其邁將請律師向台電求償。新北市長侯友宜今表示，停電造成產業與民生傷害，中央政府理當有責任扛起來，但這些賠償只是杯水車薪，中央應該拿出決心解決電力結構性問題，才是應有的責任與態度。

侯友宜說，最重要是希望永遠不缺電，更要穩定電力供應，不能一次、兩次停電造成傷害後，再用賠償方式，這樣沒有解決問題。

侯友宜說，期待中央拿出面對解決問題的決心，對電力結構性問題深加探討，絕對不是單一現象，有能力、決心解決才是應有責任與態度，期待下次不要發生。