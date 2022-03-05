大陸工信部部長肖亞慶5日在北京出席13屆全國人大會議時表示，2022年前兩月大陸新能源汽車銷售情況非常好，均增長了一倍多，預計2022年能達到預期目標，可能大幅超出預期目標。

新浪財經報導，肖亞慶還表示，目前5G方面的工作主要是推廣應用，目前在一些大領域的應用效果已非常不錯，正在鼓勵5G在個人用戶使用層面的應用研發。

根據乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）數據，2022年1月新能源乘用車批發銷量達到41.2萬輛，年增長141.4％，但較2021年12月下降18.5％。1月新能源乘用車零售銷量達到34.7萬輛，年增132％，較上月下降27％。

近期隨著新能源車補貼下降和鋰礦等基礎資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。但乘聯會預計2022年新能源車的市場價格不會大幅度上漲，車企應有能力化解壓力，保持較快增長。乘聯會有信心2022年新能源乘用車銷量達到550萬輛左右，繼續達到70％左右高增長。