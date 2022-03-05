【LIVE直播】首梯「最硬教召」今報到 現場畫面曝光

國防部今年實施14天新制教召，首梯後備軍人今(5日)上午入營，由於此次教召14天不休假，每日包含晚間2小時，共操練10小時，被封為「史上最硬！」今上午教召員前往桃園蘆竹區山腳國小進行報到，其中有教召員的女友也陪同到場，女友則是淚眼汪汪、充滿不捨。

俄烏開戰，台灣兵役制度再度成為熱點話題，加上兵源吃緊，國防部延長後備軍人教召天數至14天，且新制教召2星期不休假，課程將增加手、步槍、機槍實彈射擊發數，並實施行軍夜校、野外宿營等訓練科目，堪稱是史上最硬教召。

此次受召員須自行前往戰術位置山腳國小報到，而不是到營區，以熟悉戰場環境與任務。受召員報到時，手機須交出列管，只有每天晚上7時至8時、9時至10時，可取回使用。

據《ETtoday新聞雲》報導，今上午開始報到後，有一名教召員在女友的陪同下前往報到，但女友看著男友即將入營，感到相當不捨、淚眼汪汪。教召員則給了女友一個大大的擁抱道別。