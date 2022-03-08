美交機生變？ 國防部：沒變化 明年首批交機 13:202022/03/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部發言人史順文少將。國防部提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約時報報導，拜登政府考慮把原本提供臺灣的F-16戰機轉給波蘭，國防部發言人史順文上午強調，F-16V交機計畫沒變，明年首批交機。 史順文說，目前國防部並沒有接到這方面的訊息，空軍昨天也有特別說明，會嚴密掌握執行的進度，預計從明年起至2026年，F-16V戰機將會陸續獲得，空軍也會管制如期、如質、如預算來完成。 叛國羅生門 烏國談判代表遭特工槍決 台灣防衛戰 不必發展中程飛彈 #交機 #F-16 #國防部 #強調 #沒變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 多國軍援烏克蘭 波蘭機場擔綱 04:102022/03/08 國際大事 網傳教召人工選員「都同一批人」 國防部回應了 13:142022/03/08 政治 售台F-16戰機將轉交波蘭？空軍：美方無此項規劃 18:402022/03/07 政治 銷售力道發威 懷特、美吾華前二月營收同報喜 11:542022/03/08 財經 貝里斯籍貨輪台東外海擱淺 船上16人受困 11:162022/03/08 社會 國家住都中心桃園首案社宅開工動土 17:212022/03/07 區域情報-桃園 藍委邀簽自願軍事徵召令 蘇貞昌：盼國民黨全部一起簽 共赴國難 13:212022/03/08 政治 永慶房屋與新北市榮民服務處簽合作備忘錄 助退除役官兵轉職 18:092022/03/07 財經 台鐵工會版公司條例草案出爐！要求資產交公司、債務歸政府 20:282022/03/07 生活 大S再婚前夕 張蘭直播表情黯然強調：很想念大S 09:532022/03/08 娛樂 電子煙有害物質達164種 竟含殺蟲劑、清潔劑成分 04:102022/03/07 財經要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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