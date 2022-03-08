紐約時報報導，拜登政府考慮把原本提供臺灣的F-16戰機轉給波蘭，國防部發言人史順文上午強調，F-16V交機計畫沒變，明年首批交機。

史順文說，目前國防部並沒有接到這方面的訊息，空軍昨天也有特別說明，會嚴密掌握執行的進度，預計從明年起至2026年，F-16V戰機將會陸續獲得，空軍也會管制如期、如質、如預算來完成。