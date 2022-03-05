新北市2018年推動好日子愛心大平台，媒合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至目前已募得35億7597萬6054元，累計超過2236萬3515人次受益，數字驚人。新北市長侯友宜今日聘請「最美麗的節目主持人」白嘉莉擔任「新北愛心大使」，2名粉絲合環建設機構總裁黃正勝，嘉威聯合會計師事務所長張威珍為支持偶像各捐500萬元，白嘉莉回贈粉絲自己的版畫作品。

侯友宜表示，白嘉莉女士曾主持過許多紅遍大街小巷且收視率極高的經典綜藝節目，更創下以英語、日語、法語訪問節目嘉賓的先例，專業能力備受肯定。

侯友宜說，白女士積極從事公益活動，是一位極具正面影響力的人物，而張威珍、黃正勝除在疫情嚴峻期間慷慨解囊外，平日也以實際行動捐贈好日子愛心大平台各項專案幫助許多弱勢民眾，這次又捐贈1000萬元，希望讓更多可愛的陌生人投入公益，讓新北市成為一個最有愛心和溫度的城市。

白嘉莉說，她回台灣兩年後，陸續在台灣許多地方舉辦畫展，去年去了美國兩個月，隔離完後就接到侯市長邀請擔任愛心大使，市長的鐵漢柔情感動她，也給她有機會盡一點綿薄之力，讓未來有更愛心注入新北，成為愛心燈塔城市。

社會局長張錦麗表示，新北市好日子愛心大平台，自108年6月開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至今年1月31日止，已媒合善款11億2027萬3338元、物資市值24億5570萬2716元，共計35億7597萬6054元，累計超過2236萬3515人次受益。

張錦麗說，本次獲贈捐款將用於老人共餐獎勵、銀髮俱樂部先修班及弱勢家庭兒童婦女關懷方案，感謝黃正勝及張威珍的愛心，期待能與新北愛心大使共同攜手，匯集更多正向能量並轉化為愛的循環，讓新北成為最有愛的城市。