台積電2022年校園徵才活動正式啟動！台積電5日前進台大校園參加校園徵才企業博覽會，透過現場擺設攤位提供職涯諮詢，廣徵對半導體具高度熱忱的人才。

為了因應業務成長與技術開發需求，台積電2022年預計將招募超過8,000名新進同仁，在桃園、新竹、台中、台南及高雄皆有人才需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、人力資源等科系的碩、博士應屆畢業生和具備相關工作經驗的人才加入台積電。

除了以理工背景的碩、博士人才為主的工程師職類，台積電要製程與生產技術員，歡迎高中高職（含）以上或專科畢業的人才加入。台積電積極推動數位轉型，持續強化以智能化製造為核心的晶圓生產流程，並進一步結合行動應用、物聯網、AI與大數據發展新一代智慧工廠，也特別邀請資訊相關領域人才加入，擔任軟體、DevOps、SRE、AI/ML、與資訊基礎架構工程師等職務。

台積公司電三月起陸續巡迴大專院校參與校園博覽會，其中包括台大、陽明交大、中興、成大、清大、中山、中央、中正、台師、雲科、北科、台科、政大、中原、虎尾，並舉辦共18場實體企業說明會，讓同學更深入了解台積公司及各項職務內容。此外，台積電預計於台灣大學(3月25日)、陽明交通大學(3月30日)、成功大學(4月8日)，以及清華大學(4月15日)分別舉辦校內面談會，提供同學就近面試的機會。

台積電重視對員工照顧的承諾，致力於建立開放與多元包容的工作環境，鼓勵相關背景女性人才加入半導體產業以及提供具競爭性的薪資福利，例如碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬年薪上看新台幣200萬元。為協助新進員工順利接軌工作，台積公司於2021年成立新人訓練中心，規劃完整培訓課程，以專業師資搭配實機實作教學，協助新進同仁建立工作所需技能基礎。

除了校園徵才活動，台積電「DNA暑期實習積因計畫」亦熱烈招募中，即日起至2022年4月15日同步開放申請。歡迎大四以上同學利用暑期實習親自體驗台積電的環境與文化。透過豐富的主題講座、課程與工作坊，了解關鍵產業趨勢與台積公司最新的技術發展，提前培養職場競爭力，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。台積公司更預計於下半年再次啟動活潑有彈性的「預辦登積」行動面談專車校園巡迴活動，以全新的活動形式拉近與年輕學子的距離，吸引應屆畢業生前來，提早投遞履歷。