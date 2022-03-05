一名在銀行擔任理專女子，因為業務關係往來，與在投信公司上班的已婚廖姓客戶，發展出地下戀情，二人不但相約一起上摩鐵，男方妻子在行車紀錄器內，意外聽到女理專在車上對老公嬌喊「想整天在一起」，一氣之下向法院提告，法院判決女理專應賠償20萬元，仍可上訴。

正宮向法院控訴，她與老公結婚從105年結婚並育有一名未成年子女，丈夫任職投信公司，小三任職銀行，是老公的客戶，雙方因職務之便結識。

正宮說，丈夫與她婚後婚戒從未拿下，可一目了然他有妻室，且丈夫之公開通聯社群LINE大頭貼也是用與女兒合照。但女理專自己也結婚，應知道與異性相處要有分際，但她被告卻無視婚姻之忠，於109年12月8日與老公前往MOTEL，更主動打電話給老公表示希望可以整天在一起。但卻未曾對於自己的過失向她道歉請求原諒，讓她痛苦不已身心受創，因此請求女理專賠償200萬元。

但女方出庭時反駁，男方是將戒指配戴於右手無名指，配戴方式與傳統觀念左手無名指不同，不能得知他已婚。而且自己也問過男方是否為婚戒，但遭到否認，因此是他故意隱瞞其已婚身分。且男方葉曾向她說過曾經離婚，小孩現在係由他帶，所以自然將男方與小孩之合照視為理所當然。

小三還表示，正宮未獲得老公同意，在老公車上偷裝錄音設備隱蔽處，長時間竊錄談話、電話通話，有違誠信原則，嚴重侵害憲法所保障之隱私權，

但法官調查後，認定女理專與人夫共同前往汽車旅館，還對男方表示「要整天在一起」、「要再陪我嘛」等充滿愛慕及情愫之對話，已逾越一般男女正當社交行為而屬不當交往，已超過社會一般夫妻應忠誠貞潔義務之通念所能容忍之範圍。

法官認為，女方賠償金額以40萬元為適當，但二人應分擔金額各為20萬元，但因男方已就婚姻不忠與妻子達成賠償100萬元協議，僅剩判劉女應賠償元配20萬元，仍可上訴。