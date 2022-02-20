這輩子當渣男，下輩子恐遭報應？1名網友分享他的弟弟上大學後開始行為異常，休學後精神更不穩定，常在家中大吼、神遊，醫師診斷罹患思覺失調症，但1名自稱有陰陽眼的鄰居說看到弟弟身旁跟著3人，家人問了宮廟後得知弟弟前世是名出軌的丈夫，妻子這一世找到他報仇，後來做法後弟弟確實正常一陣子，但之後又恢復原狀，讓他很苦惱。

該網友在PTT上發文表示，他的弟弟考上大學僅不到1年就說不想再上課，也不解釋原因，家人後來認為弟弟沒有興趣讀書就讓他工作，幾年後弟弟突癲癇發作並稱「外星人綁架我」最後診斷為思覺失調症，需長期服藥控制，去年起開始會在家中大叫、恍神走來走去，家人才驚覺可能是「卡到陰」。

網友的弟弟精神異常，家人問了宮廟後得知弟弟前世是名出軌的丈夫，妻子這一世找到他報仇，後來做法後弟弟確實正常一陣子，但之後又恢復原狀。（翻攝自PTT）

該網友說，後來有名陰陽眼鄰居說曾夢到他弟弟，並稱看到弟弟旁邊跟著3個男生，而弟弟真的後來失蹤過一段時間，之後有宮廟師父說是弟弟上輩子的老婆在糾纏他，因對方上輩子遭弟弟外遇，這輩子決定報復，師父當下施法後稱已讓對方同意跟神明去修行，弟弟後來狀況確實有好一陣子，但之後仍恢復成以前情況。

該網友說，弟弟後來仍持續就醫吃藥，醫師也查不出原因，其他廟公則說弟弟身邊確實有不乾淨的東西跟著，原PO說這幾年弟弟一直未好轉，上網崩潰問意見；其他網友則說「好玄，希望你弟弟可以恢復正常」、「冤親債主說法BUG太多了，僅供參考」、「文中原PO詳述師父那段文，那根本是騙財」。