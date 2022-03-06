電影《高山上的熱氣球》18日將在全台上映。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

金馬最佳原著劇本入圍電影《高山上的熱氣球》，18日將在全台上映，台中市政府新聞局長鄭照新表示，該片全程於梨山拍攝，將為當地創造更多觀光人潮及經濟效益，預祝票房口碑雙贏。

《高山上的熱氣球》，日前在台中市舉辦首映會，監製王育麟及詹婷怡帶領金馬獎最佳女配角張詩盈、國民大叔王自強、台北電影節新人陸夏、《父後七日》陳泰樺及南台灣歌仔戲名伶陳米雪等人出席。

鄭照新指出，《高山上的熱氣球》曾入圍第58屆金馬獎最佳原著劇本，資深演員喜翔、楊貴媚在片中更有精采的對手戲，感謝監製帶著優秀的劇本和演員來到台中梨山拍攝，電影在梨山拍攝，取景地點包含梨山車站、梨山社區（瑞雪巷）、梨山賓館、梨山農舍等景點，相當具有代表性。

「過去在美國唸書時，曾有機會參與當地的櫻花季，繽紛美麗」，鄭照新表示，目前正值春暖梨山櫻花盛開，歡迎影迷看完電影跟著角色來趟梨山賞櫻之旅、品嘗新鮮甜美的水果。

鄭照新強調，市府大力支持劇組來台中拍攝取景，愈來愈多劇組來台中拍攝，相信《高山上的熱氣球》熱賣後將為梨山創造更多觀光人潮及經濟效益，新聞局將會持續提供優質的協拍服務，創造更多台中製造的佳片。

監製詹婷怡表示，台中市是一個自然景觀豐富、文化多樣的城市， 《高山上的熱氣球》全片於台中梨山拍攝，梨山不只是對台中市，甚至對全國來說，都是一個很特殊的景點。

「沒有台中市的大力支援協助，這部專屬梨山的電影是不可能完成的！」監製王育麟感謝新聞局拍片取景輔導金的支持，也感謝台中市影視發展基金會的協拍服務。

新聞局表示，《高山上的熱氣球》講述30年前大學生阿英懷著不為外人知的心事從台北回到梨山找爸爸，在父親和鄰里的果園日常中，認識到父親與商人、果農間的微妙關係和利益衝突，感受梨山節奏、氛圍及大自然的無常。