先禮後兵後葛蕾送郭雪芙一記巴掌。（圖／本刊攝影組）

郭雪芙近年為戲努力付出，接連在幾部劇中被甩巴掌或傷害，擺脫花瓶角色；時報周刊CTWant日前就直擊她為拍攝《因為你如此耀眼》，遭葛蕾怒摑掌，彩排開始之前，葛蕾「先禮後兵」抱了郭雪芙，儘管只是借位拍攝而非真的呼巴掌，但因為這場戲需要換許多角度拍攝，還是搞了約兩個小時才結束。

葛蕾指著鍾承翰與郭雪芙罵個不停。（圖／本刊攝影組）

上月八日晚間六點半，葛蕾看來似乎因反對郭雪芙與鍾承翰兩人的感情，怒氣沖沖摑掌郭雪芙，鍾承翰一路當起護花使者，使出英雄救美戲碼保護郭雪芙。但就為了這個巴掌戲要拍得逼真，整個劇組一路工作到深夜十點多時，此時連蔡黃汝（豆花妹）也加入拍攝現場，雖然劇情頗為火爆，但拍攝中間演員們的互動卻感覺到相當和諧愉快，尤其是郭雪芙在排戲時出現一些搞笑動作引起眾人發噱，以及最後扭動身體耍寶，讓緊繃的拍戲過程穿插著輕鬆有趣的片刻。

葛蕾對著郭雪芙猛拉扯，鍾承翰在一旁試圖想拉開兩人。（圖／本刊攝影組）

換個角度葛蕾又來一記巴掌要賞郭雪芙，鍾承翰伸手阻止。（圖／本刊攝影組）

2008年以模特兒身分出道的郭雪芙，在2011年與李毓芬、宋米秦組團「Dream Girls」，同年拍攝第一部電視劇《真愛找麻煩》知名度大增，但她早年甩不開「花瓶」稱號，即便赴陸發展，努力在綜藝節目《火星情報局》中擔綱主持人，仍被網友認為話太少，直到近年她返台拍攝《我們不能是朋友》、《華燈初上》等戲，才讓她的演技逐漸被看見。

看似柔弱的郭雪芙不甘受辱，表情也相當不客氣。（圖／本刊攝影組）

拍戲空檔郭雪芙嘻嘻哈哈的，不受重口味劇情影響，顯得很開心。（圖／本刊攝影組）

不只發片、演戲，郭雪芙2014年時參加韓國實境節目《我們結婚了世界版》，與知名團體Super Junior成員希澈搭檔談戀愛，展開假想婚姻生活，2016年則到大陸發展，更首次挑戰主持工作，由汪涵帶領主持節目《火星情報局》當起「副局長」，可惜網友時不時還會批評她是「花瓶」，就連她自己受訪時也自嘲：「我也這樣覺得。」

蔡黃汝上場，表情較哀傷與郭雪芙對話。（圖／本刊攝影組）

她2018年返台後投入戲劇演出，一連幾部戲劇都賣力演出，在《我們不能是朋友》中遭劉以豪前女友甩巴掌，也為《因為我喜歡你》需扛起「跆拳道女將」身分，為角色增胖、素顏，更要練習跆拳道，片中不時需要拳打腳踢，相當辛苦。

蔡黃汝目送郭雪芙扶著喝醉的鍾承翰進家門的身影。（圖／本刊攝影組）

近期郭雪芙在夯劇《華燈初上》中飾演酒店小姐愛子，不但耍心機讓人恨得牙癢癢，在跳槽到吳慷仁酒店後，郭雪芙除了當上店裡紅牌，更不念舊情向周刊爆料「光」酒店命案，但在第3季她處境卻很危急，遭到有特術性癖好的客人用皮鞭殘忍勒脖，畫面也出現她神智不清，遭2名男子帶走，此時走在前頭引路的竟是吳慷仁飾演的寶寶，遭林心如爆氣一句「喝醉跟下藥我看不出來嗎」，幾個畫面就已成功吸引所有觀眾目光。而本刊近日則直擊郭雪芙拍攝《因為你如此耀眼》時又遭葛蕾怒摑掌，可以說為戲十分犧牲，也看得出來她努力想朝演技派邁進的企圖心。

郭雪芙（左）在《華燈初上》裡有令人亮眼的表現，不過也吃了不少苦頭。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

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