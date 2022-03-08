朱天文、朱天心以及導演李俊穎今（8日）出席文學紀錄片《願未央》、《我記得》媒體茶敘，朱天文、朱天心拍攝的《願未央》著重在她們的父母親—小說家朱西甯與翻譯家劉慕沙私下不為人知的面貌，更描繪大陸當代，台灣早年的眷村、客家文化，朱天心提到多年前國際影音平台Netflix曾向她們與侯孝賢導演接洽，希望能將這些故事拍成8、9集的影集，但後來沒下文。

所以她們就先拍紀錄片《願未央》、《我記得》，當時也問過侯孝賢導演是否願意執導紀錄片，但被婉拒，「侯導說，他不太懂文學，給更懂文學的人去拍比較好」，那如果能再拍攝文學作家影集，會想找誰來演？由於她們想拍外公、外婆那年代的故事，希望演員能以客家人為主。會想找曾與朱天文多次合作的老搭檔張震、舒淇？她們立刻微笑回絕：「不太適合吧，他們不像客家人。」

另一部《我記得》記錄朱天文、朱天心的自身故事，朱天文回憶自1982年起就與侯孝賢導演展開合作緣分，更找出2人在隔年隨著《小畢的故事》劇組在金馬上台領獎的畫面，可看見侯導當時頂著一頭80年代濃密捲Q髮型，相當俏皮，而片中更有不少朱天文與侯孝賢合作的電影畫面，包括《千禧曼波》、《最好的時光》等片段，甚至還有《悲情城市》當時在日本東京後製的珍貴畫面等。

談到自己與侯導這一路以來的合作，朱天文表示：「我覺得我碰到這樣一個導演，他就非常原創跟直面生活，而我等於跟他是一個在平等的地位，參與了他的創作。」2人迄今已合作17部劇本，在《我記得》中甚至連傳聞中侯導新片計畫《且徐行》亦得以驚鴻一瞥，透過片中原著朱天心的腳步，行經小說寫作的靈感之地。

另外，活動當日正巧撞到大S與具俊曄宣布結婚的新聞，朱天心看到媒體們忙碌寫新聞，便提到自己所寫《擊壤歌》也是書寫敢愛敢恨的叛逆少女，笑喊：「叛逆敢愛敢恨的女生就是會這樣。」不忘獻上祝福給這對新人。