俄烏戰火延燒，國際油價波動劇烈，中油今宣布啟動油價平穩措施第二階段機制，及加上調降貨物稅等措施，汽、柴油各吸收4.6元及5.4元，這也是時隔7年半，平穩機制再度吸收一半漲幅。自明（7）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元。

連四漲下，92無鉛汽油每公升31.3元、95無鉛汽油每公升32.8元、98無鉛汽油每公升34.8元、超級柴油每公升29.1元，紛紛來到2014年10月以來新高。

中油表示，受俄國遭環球銀行金融電信協會(Swift)制裁恐使原油供應中斷、國際大油公司撤出在俄油、氣投資等因素影響，導致油價大漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲11.79美元，加上新台幣兌美元匯率貶值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為10.18％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲3.0元及4.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.2元及2.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅及第二階段吸收50％調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.2元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.4元及3.8元，加上政府調降貨物稅，汽、柴油每公升共各2元及1.5元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.6元。