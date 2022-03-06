胡宇威事業愛情都得意。（LiTV、寶麗來提供）

陽光男神胡宇威日前向交往多年的女友陳庭妮求婚成功，粉絲紛紛獻上祝福！除了愛情得意，他演藝事業也出色，今年演藝事業預計仍以戲劇為主軸，除了客串《我和我的鋼四壁》，還有《親愛的亞當》、《她和她和她》等劇集，胡宇威並透露未來在時尚部分，將有更多參與空間，期待讓粉絲看到更多元的表現！

身為《全明星運動會》第一季隊長並獲選最有價值運動動員獎的他，運動方面的才能早已被肯定，他透露近期也學會打高爾夫球，而且迷上了這「小傢伙」的魅力！胡宇威笑說：「現在只要有空就想下場打或是去練習場練球，我現在已經是迷上的狀態，如果沒有打，會覺得手癢！」。他之前在《全明星運動會》比賽期間腳受傷，目前已恢復差不多，但仍需持續做好保養，被問未來是否有機會以「學長」或其他方式再次加入《全明星》？胡宇威說：「因為有受過傷，所以可能要評估思考的面向也會比較多，畢竟身體是自己的！但對大家的打氣是絕對不會少的！」足以見證他與「全明星」團隊的好感情！

胡宇威之前主演的《王牌辯護人》受歡迎，不少粉絲已二刷、三刷，面對粉絲對作品或婚訊的支持，日前胡宇威接受LiTV線上影視專訪時表示：「很感謝大家的祝福，讓我感受到很多溫暖，也很感謝粉絲支持，我會繼續帶給你們更多作品的！」。

聊到他在《王牌辯護人》飾演麥大奇律師，問他私下是個遇到疑惑或被懷疑誤會時會如何處理？胡宇威說：「如果這個疑惑或懷疑誤會到我，且是影響我甚深的話，我就會追究到底，為自己的權益發聲。反之，評估下來如果沒有那麼嚴重的話，我就會選擇釋懷放下，只要事情別衍生更多打擾就好。」

被問有無喜歡看的「律政」作品？胡宇威說：「我不侷限於看什麼片，因為每部作品都有各自吸引人之處，例如大家耳熟能詳堺雅人的《王牌大律師》或基努李維的《魔鬼代言人》等，透過這些作品所想闡述出的點，都是值得我參考與學習的地方！」