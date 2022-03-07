國道一號北上25.6公里、台北段今（7日）上午6時59分許發生連環車禍，據了解，為3輛自小客車與計程車疑似因天雨路滑發生追撞，占用中外線車道，警消獲報後已緊急趕往現場處理，詳細事故原因待進一步釐清。截至上午7時50分，該處路段已紫爆，正值上班時間，盼請民眾提前改道。

國道一號北上台北段7日上午近7時許發生連環車禍，截至上午8時許，該處路段已紫爆，車流嚴重回堵。（翻攝高公局）