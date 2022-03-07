上班族注意！國1台北段4車連環撞 北上紫爆 08:002022/03/07 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號北上台北段7日上午發生4車連環撞，造成尖峰時段路段一度紫爆。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上25.6公里、台北段今（7日）上午6時59分許發生連環車禍，據了解，為3輛自小客車與計程車疑似因天雨路滑發生追撞，占用中外線車道，警消獲報後已緊急趕往現場處理，詳細事故原因待進一步釐清。截至上午7時50分，該處路段已紫爆，正值上班時間，盼請民眾提前改道。 國道一號北上台北段7日上午近7時許發生連環車禍，截至上午8時許，該處路段已紫爆，車流嚴重回堵。（翻攝高公局） 搶手！ 小巨蛋演唱會3分鐘完售 婁峻碩：天燈心願成真 上訴成功！國道狂飆222公里被開單 免繳罰款全因1理由 #紫爆 #國道 #台北 #國1 #國道路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今晚起降溫！一張圖看本周天氣 最冷時間點下探11度 21:142022/03/06 生活 台北福華春遊專案禮遇賓客 04:102022/03/06 《旺來報》 國道4車連環撞男脫困「拿手機」遭撞死 他曝慘況：和大體面對面 21:432022/03/06 社會 台北愛樂到尖石 齊唱泰雅歡樂歌 04:102022/03/06 地方新聞 國道4車連環撞 男脫困卻因「拿手機」遭2車撞死 10:592022/03/06 社會 2022年一杯珍奶只要30元！網一看店家地址驚呆：我不信 21:232022/03/05 生活 國道4號、台74線串聯交通網 助攻台中外圍房市 16:222022/03/06 寶島 國道3號車禍 男回頭撿手機被撞死 04:102022/03/07 社會新聞 林佳龍稱民進黨北市24年選不贏要反省 遭段宜康3句話狠酸 08:092022/03/06 政治 男國道狂飆222公里遭罰2萬4 警因少1關鍵動作罰不成 18:412022/03/04 社會 龍稱綠沒盡力找台北市長 陳時中回應 四兩撥千斤 04:102022/03/05 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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