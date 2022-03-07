台中大火害6命 女房東囤物已遭罰11次 環保局3天前才強制清除 08:592022/03/07 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市興中街6日發生大火，搶救過程中有三名受困民眾站在高樓層外的窗台，其中一人墜落，幸有路旁轎車緩衝，送醫後無生命危險，另外2人由雲梯車救下，消防隊一共在火場救出8人，其中一名六十五歲婦人在今晚六點多被找到時因躲在三樓浴室中，已無生命跡象。（陳界良攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市興中街大樓火警，釀成6死6傷慘劇，堆積在樓梯、電梯間的回收物被視為是阻礙逃生的原因之一，對此，台中市環保局指出，近1年來已對莊姓房東開罰11次，且今年3月4日才代履行強制清除過。 環保局指出，發生火警的大樓住有資源回收個體戶，1樓常堆放資源回收物，清潔隊近1年共開立11幾次罰單，其中9件已移送強制執行，另2件催繳中。 此外，因堆積物阻礙通行，清潔隊每月大約執行2次1樓及公共區域強制清除作業，最近一次是3月4日。 台中大火6死！鄰居爆料：房東長年堆雜物 週五才被稽查 台南抓172線、175線噪音車 聲音照相建功 #台中 #興中街 #失火 #火災 #回收物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原住民故事館 地方盼當長照空間 04:102022/03/03 地方新聞 劉子銓自認專情 追女7年交往1年就GG 04:102022/03/03 娛樂新聞 偷親、伸手摸褲底 女子猥褻2餐酒館員工遭判1年徒刑 16:012022/03/06 社會 陸新《醫師法》上路 公共場所急救免責、首提「終身禁業」制度 11:292022/03/02 兩岸 遊具檢驗量能嚴重不足 南投縣府：不要影響孩子遊戲權利 14:492022/03/04 生活 嚇阻改裝車 土城學府路祭聲音照相 04:102022/03/02 地方新聞 雲林縣空品橘紅等級 環保局通知工廠啟動自主減排 17:082022/03/04 生活 無預警停電又遇空汙 高雄環保局緊盯工廠防異常排放 15:052022/03/03 生活 《傳產》台中工業地產交易破200億 產業走廊成形 21:342022/03/06 財經 中市回收廢食用油製手工皂 達循環經濟效益 15:452022/03/05 寶島 美女主播染疫1年「走路都喘」再拋震撼彈：懷孕4個月 21:482022/03/06 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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