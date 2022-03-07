台中市興中街大樓火警，釀成6死6傷慘劇，堆積在樓梯、電梯間的回收物被視為是阻礙逃生的原因之一，對此，台中市環保局指出，近1年來已對莊姓房東開罰11次，且今年3月4日才代履行強制清除過。

環保局指出，發生火警的大樓住有資源回收個體戶，1樓常堆放資源回收物，清潔隊近1年共開立11幾次罰單，其中9件已移送強制執行，另2件催繳中。

此外，因堆積物阻礙通行，清潔隊每月大約執行2次1樓及公共區域強制清除作業，最近一次是3月4日。