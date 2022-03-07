軟板廠台郡(6269)2月合併營收28.2億元，創下歷年同月新高，由於第1季有手機及平板等新產品，台郡財務長熊雅士表示，2022年第1季整體生產產值將較去年同期有個位數百分比成長。

台郡2月合併營收為28.2億元，年成長37.01%，為歷年同月新高，累計前2月合併營收為60.89億元，年成長26.92%。

展望今年第1季，熊雅士表示，2022年第1季整體生產產值將較去年第1季有個位數百分比成長，因應5G需求逐步升溫，手機、NB及平板新產品陸續推出，今年上半年營運可望呈現淡季不淡。

隨著多元化產品策略發酵，2021年平板及NB等電腦產品營收佔比攀升至34%，穿戴裝置等消費性產品佔比亦達14%，熊雅士表示，非手機領域產品連兩年都是30%到60%成長，2021年手機佔比約52%，預估今年非手機佔比會微幅上升，手機佔比將降至48%到50%。

展望今年，熊雅士表示，今年進入疫情影響第3年，包括通膨等議題將於下半年發酵，對經濟及消費力影響是變數，所以用保守的角度來看今年，預估2022年將較2021年有個位數百分比生產產值之成長。

台郡2022年將持續開發新LCP技術，聚焦5G高頻傳輸終端需求，熊雅士表示，放眼未來3年，5G高頻傳輸需求將大幅度滲透到各終端運用市場，除目前我們已成功跨進的手機、平板、筆電、穿戴式裝置等市場，台郡將持續開發高速高層LCP新技術，多元化的進入車用、AR/VR等市場領域。