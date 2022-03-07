新台幣開盤貶4.5分 為28.16元 09:592022/03/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣開盤貶4.5分。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.16元開盤，貶4.5分。1110307 睽違2年 古都馬1.6萬人熱血開跑 合庫祭優利 瞄準美元存款 #開盤 #4.5 #28 #16元 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏衝突未解 汽、柴油各調漲0.6元 04:102022/03/07 產業．科技 台新金跨足保險業務 今年開缺2千人 15:242022/03/06 財經 擁高獲利成長、高殖利率 13檔雙高股護體 法人沒落跑 04:102022/03/07 財經要聞 金控業首例 國泰金認列俄債預期損失26億元 12:092022/03/06 財經 汽柴油明漲0.6元 95無鉛衝32.8元創7年新高 12:242022/03/06 財經 若台海開戰 澳洲國防部長：會向台灣提供武器 16:492022/03/06 國際 新北市關懷鄉親大車隊開跑 滿足一家多元需求 17:592022/03/06 寶島 連日大雨 台南新市地瓜產量砍半 04:102022/03/07 地方新聞 招手資優學子 私大祭480萬獎學金 04:102022/03/06 生活新聞 地上權招租三案 彰縣府4／8開標 04:102022/03/07 產業．科技 台新金 廣徵2千名智慧好夥伴 04:102022/03/07 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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