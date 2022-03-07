俄烏戰事持續進行中，據外媒最新報導，西方國家預期俄羅斯將扭轉戰局頹勢，現已悄悄在為烏克蘭出現流亡政府作預做準備，此說法引熱議，台灣網友表示，「怪了，俄軍在西方媒體中不是弱不禁風，到處吃敗戰嗎」、「不是一直發烏克蘭捷報？怎又準備流亡了」。

隨著俄軍加大攻擊力道，據烏克蘭國防官員今警告，俄羅斯準備在首都基輔展開全面進攻，英國媒體《BBC》新聞網也指出，烏克蘭陸軍總參謀部說，俄軍坦克和摩托化步兵在基輔西郊的伊爾平（Irpin）推進，為攻打烏克蘭首都基輔鋪路。

此外，美國媒體《華盛頓郵報》披露，西方國家已開始計劃如何幫烏克蘭成立流亡政府。不願具名的美方官員說：「我們現正為每一種可能做因應計畫，包括澤倫斯基在波蘭建立流亡政府的情景。」

對此，網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關新聞底下留言熱烈，其中《Yahoo新聞》有超過700則留言，網友紛紛表示，「之前媒體不是一直報導俄羅斯戰事不利？為何烏政府還要流亡」、「有多少個流亡政府是美國搞出來的？台灣其中之一」、「不是一直發烏克蘭捷報？怎又準備流亡了」、「新聞一直給我烏克蘭大捷勝利的消息，是我的錯覺嗎」、「國內媒體不是都說俄羅斯要敗戰了嗎？哈哈...牛皮吹破了」。