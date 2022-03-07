俄烏衝突危機升溫，歐美可能擴大制裁致使原油價格飆漲，在市場憂心陷入停滯性通膨陰霾下，全球主要股市周一全面重挫，台股早盤一度重挫近593點，其中晶圓代工大廠台積電(2330)大跌20元或3.3％至575元，創逾4個半月低點，市值失守15兆元關卡。

台積電股價1月中觸及688元新高後一路震盪拉回，2個多月來已修正達16％。在外資持續賣超影響下，三大法人上周合計持續賣超達15萬163張，以外資賣超達15萬5503張調節力道最強，自營商亦賣超2426張，投信則逆勢持續買超2914張。

台積電2022年1月自結合併營收1721.76億元，月增達10.81％、年增達35.84％，再創歷史新高。公司預期首季營收將升至166～172億美元，以新台幣兌美元匯率27.6元估算約新台幣4581.6～4747.2億元，季增4.6～8.3％、連7季改寫新高。

台積電預期今年晶圓代工產能將持續供不應求，預期今年晶圓代工市場年增約20％，公司營收成長將優於平均，美元營收估年增達25～29％、再創新高，毛利率可達53％、股東權益報酬率（ROE）逾25％，未來幾年營收年複合成長率（CAGR）將達15～20％。

美系外資出具最新報告，基於訂單能見度較高，仍看好晶圓代工產業，看好台積電技術領先與展望強勁，但指出台股過去在地緣政治風險加劇期間平均下跌9％，且MSCI全球標準指數過往在升息周期時，平均對股票估值造成12～15％的負面影響。

基於地緣政治風險升溫，以及高利率環境、終端需求不確定性增加等因素，美系外資雖維持台積電「買進」評等、仍列入建議買進名單中，但調降對台積電的目標本益比倍數，將目標價自1050元降至855元，並將ADR目標價自212美元調降至172美元。

法人認為，就產業基本面而言，由於晶圓代工產能仍供不應求，台積電今年營運成長動能無虞。惟地緣政治風險升溫、升息周期後股市本益比重估等干擾，勢必導致指標個股的本益比預估有所修正，在外資調節力道未見明顯趨緩前，股價預期仍將偏弱。