台東富岡漁港昨（7日）中午發生一起離奇休旅車落海意外。1輛原本疑似停在漁港堤防上的休旅車，疑似在會車時，突然加速衝入海中，民眾嚇得立刻報警，海巡署伽藍漁港安檢所人員見狀立刻衝往救援，到場時發現駕駛王男已自行在車內脫困，在港區水面載浮載沉，送醫後並無大礙，海巡與警方正針對落海原因釐清當中。

海巡署伽藍漁港安檢所人員，攜帶魚雷浮標及救生圈裝備下水，救援落海民眾。（海巡署提供）

落海片曝光！休旅車直衝台東富岡漁港 駕駛驚險脫困

7日中午12時54分，海巡署東部分署第一三岸巡隊伽藍漁港安檢所安檢人員於港區巡邏時，發現有一王姓民眾於貨輪碼頭處向安檢人員揮手，表示有1輛民車落海，安檢人員立即趕往貨輪碼頭協助救援，抵達現場車內民眾已自行脫困於港區水面載浮載沉，安檢人員立即攜帶裝備下水實施救援，後續並將溺者送至臺東馬偕醫院治療後，生命跡象穩定正常。

第一三岸巡隊表示，伽藍漁港安檢所人員馳抵案發現場後，確認溺者位於港區貨輪碼頭前方，經評估環境許可隨即攜帶魚雷浮標及救生圈等裝備下水施救，惟因潮差過大無法將溺者帶離上岸，迅速調整至客輪後方，以繩帶吊掛方式將其救起，並由臺東縣消防局救護車送往馬偕醫院治療，另第一三岸巡隊水下搜救小組人員實施落海車輛及水下環境搜索檢視，確認車內已無受困民眾；本案落海民眾為黃姓男子年約70歲(臺東市人)，經調閱港區監視系統研判為行經港區會車時不慎落海，送醫治療後，生命跡象穩定正常。

第一三岸巡隊呼籲，若於岸際及港區發現民眾溺水或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全，也提醒民眾駕駛車輛行經港區道路時，應注意會車安全，避免發生意外。