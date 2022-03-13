「葫蘆墩草地音樂會」13日在葫蘆墩公園熱鬧登場。（陳清龍服務處提供）

「葫蘆墩草地音樂會」13日在葫蘆墩公園熱鬧登場。（陳清龍服務處提供）

「葫蘆墩草地音樂會」13日在葫蘆墩公園熱鬧登場。（陳清龍服務處提供）

台中市「葫蘆墩草地音樂會」13日在葫蘆墩公園熱鬧登場，一早公園音樂聲飄揚、人潮沸騰，預估近千名民眾共襄盛舉，相當熱鬧。主辦單位之一市議員陳清龍表示，因為有各單位的努力，草地音樂寫生會才能持續10多年，且成為山城地區重要藝文活動。

「葫蘆墩草地音樂會」今日登場，早上8點30分許，有人帶著畫具報名參加寫生比賽，也有人在廣場茶席上品茗、聆聽豐原國中、豐原國小的國樂演奏。10時許，贈送樹苗活動才開始，1200棵桂花、杜鵑樹苗就被排隊民眾索取一空；接著由福德宮提供的限量150份福蛋號碼牌，更是不到5分鐘就發完。

市議員陳清龍表示，感謝豐原國際同濟會、豐原福德宮、豐原國小、豐原國中等單位，因為大家努力及幫忙，草地音樂寫生會才能持續10多年，且成為山城地區重要藝文活動，未來會將豐原打造成一個水岸花都城市，跟市區綠川、柳川平起平坐。

攜家帶眷的蔡小姐表示，活動很歡樂、很悠閒，希望能每年一直辦下去；住在附近陳姓民眾說，葫蘆墩公園有水岸、有綠地，是最漂亮公園，是外地親友來訪必到的地方，希望除地方自辦的活動，市府也能多在這裡規劃大型活動行銷豐原。

陳清龍表示，中央補助「軟埤仔溪水環境改善計畫」的1.5億經費已經到位，預計今年6月可開始招標，未來的軟埤仔溪將有親水平台、林蔭聽水廣場、水岸劇場等設施，豐原水岸花都的美景將會更加漂亮，請豐原、后里及山城區民眾拭目以待。