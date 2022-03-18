翁美春一早前往豐原果菜批發市場向攤商鄉親懇託，力拚初選出線。（翁美春提供）

翁美春一早前往豐原果菜批發市場向攤商鄉親懇託，力拚初選出線。（翁美春提供）

民進黨台中市黨部預定4月11日起啟動初選民調，其中第4選區（后里、豐原）呈現「3搶2」局面。前市議員翁美春捲土重來，面臨正國會新秀20％加權挑戰，她提前備戰，農曆年後即出動「美春號」戰車宣傳，18日一早團隊集結豐原果菜批發市場向攤商鄉親懇託「電話民調唯一支持翁美春」，力拚初選出線。

民進黨本屆在第4選區採高額提名策略，原有2席市議員，意圖多搶進1席，未料大環境不佳，最後綠營票源稀釋，僅當選1席，翁美春高票落選。

民進黨下屆保守提名1＋1，即現任1席加1名挑戰者，呈現「3搶2」局面。捲土重來的翁美春面臨正國會新秀20％加權挑戰，沒有派系奧援的她，早在春節過後即出動「美春號」戰車宣傳，訴求「有經驗會做事」，今日一早啟動陸戰，與競選團隊前往豐原果菜批發市場拜票，爭取鄉親支持。

翁美春一步一腳印走遍市場各個攤位，展現親和力，勤握每一雙手懇託「電話民調唯一支持翁美春」。許多攤商稱讚「美春很勤快」，有鄉親熱情回應「唯一支持翁美春！」還有支持者高喊「送美春回議會」，讓她點滴在心頭。

至於本屆高票落選，翁美春坦言自己努力不夠，她說，自己沒當議員3年多以來，依舊跟人民站在一起，完成山溝整治、灌溉溝清淤、道路刨鋪、人行空間改善、公園設施修繕、媒合急難救助及推動社區關懷點等；電話沒變、服務處沒關，依然接受民眾請託，「美春一直都在，懇請電話民調唯一支持翁美春！」