香港特首林鄭月娥今（3月8日）表示，今年將迎來香港特區成立25週年的重要里程碑。回顧過去四分一世紀努力的成果，女性一直是確保「一國兩制」在香港特區行穩致遠的堅實力量，在不同崗位竭盡所能促進香港發展，實在是功不可沒的「建設者」。

林鄭月娥今在2022年國際婦女節慶祝短片發表影片致辭時作出上述表示。

林鄭月娥稱，本屆港府一直致力締造有利環境，確保婦女能公平地獲得社會上的資源和機會，同時推動婦女積極參與社會事務，過去已相繼落實的政策措施包括將法定產假增至14個星期、加強幼兒照顧服務、在政府處所內設置更多育嬰間，以及修例保障餵哺母乳的婦女免受歧視。

她指出，根據聯合國發表的《2020年人類發展報告》，香港的女性人類發展指數在167個地區中排名第四，更在亞洲排名第一，可見港府多年來在推動婦女發展方面取得的良好進展和成果獲得國際肯定。

林鄭月娥稱，香港目前女性公務員和女性首長級公務員佔整體公務員人數近四成，其中港府在2020年委任首位女性出任渠務署署長，更在去年10月迎來首位女海關關長。女性擔任政府諮詢及法定組織非官方委員的比例，也在去年6月達到35％的目標。私人市場方面，在2020年已有接近37％的經理及行政級人員由女性擔任，創下歷史新高。

林鄭月娥認為，香港女性也發揮著「守護者」的角色。許多醫護、前線和幕後抗疫人員、義工等都是女性，她們一直堅守崗位，不分晝夜打好這場艱鉅的抗疫戰，當中不少更身兼兩職，同時擔當照顧家中長幼的中流砥柱。她呼籲全港市民繼續發揮堅毅的「獅子山精神」，攜手抗疫。