一名年輕女穿短褲騎重機跑山摔車，滿腿擦挫傷。（截自臉書《●【爆廢公社】●》影片）

網友分享女子穿短褲騎重機跑山摔車影片，提醒注意安全。（截自臉書《●【爆廢公社】●》）

一般來說，看到重機跑山摔車，不少網友會酸「療癒」、「舒服」，不過，一段短褲正妹騎重機跑山路摔車影片，卻讓眾多網友看了超心疼，直呼：想到都痛！

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》分享照片、行車紀錄影片，只見一名穿著短褲的女子騎重機在台3線跑山，經過一個右彎突然失控「犁田」並撞上護欄。所幸摔車後女子還能自己坐起來、看起來意識清醒，不過腿部大面積擦挫傷，尤其是膝蓋上方有一個超大的傷口。

眾多網友看了心疼表示：「痛到爆炸」、「想到都痛，砂石還要清乾淨，不然會發炎，每天睡覺還要閃傷口，每天都結痂都在滴」、「這換藥的時候會超級霹靂無敵痛的，雖然傷口不深，但這接觸的神經面超多，連護士都會忍不住同情，過來人路過」、「這面積大到超痛，以前下班摔過，手背都是傷跟沙，護士在處理這些沙時感覺就是用紗布用力擦，順便讓稍微結痂的傷口再裂開？當時痛到差點忍不住叫出來」。

不過還是有網友直言：「自信大於實力…」、「整個路線都不對，內內外拋」、「沒穿護具還穿短褲

還有這是馬路不是賽車場」、「輪胎不行了」、「完全沒有紋路」、「耍帥、愛露、騎快、不熟車性=摔車、皮肉傷（嚴重歐卡）」。