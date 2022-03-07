#WoWtchout #行車合集 #行車紀錄器《騎著騎著，就燥起來了》

騎士與重機連人帶車空中翻滾。（翻攝臉書《●【爆料公社二社】●》影片）

騎士路面翻滾，對向大卡車擦身而過。（翻攝臉書《●【爆料公社二社】●》影片）

上週六（5日）北宜公路發生一起重機自摔車禍，一名20歲年輕男子騎重機跑山，疑似前輪突然鎖死，機車瞬間向前在空中翻轉好幾圈，人車一起重摔翻滾路面，而對向恰巧一輛大卡車擦身而過，有網友將行車紀錄影像放上網路，驚險畫面讓網友驚呼連連。

有網友在臉書私密社團《●【爆料公社二社】●》分享行車紀錄影片，只見一名年輕男子騎乘重機在北宜跑山，原本一路順暢，但行經33.3K新店往坪林方向，一處直線微微左彎路段，左右也無車，車子卻突然「翹孤輪」，連人帶車空中翻滾後摔落地面滑行，恰巧對向一輛大卡車經過，畫面十分驚險。

影片引發熱烈討論，表示：「怎麼會突然鎖死」、「原本還帥帥的，突然一秒掉漆」、「前煞問題」、「檔打錯啦」、「前輪鎖死⋯⋯就這樣」、「前輪煞車鎖死，應該是前煞車片磨完了直接鎖死，這是騎重機必定要檢查的項目」。

「嚇死人，翻車甩出去躺在地上，然後被自己的車砸到人整個彈飛起來，人應該死了吧！內臟都爛了！」、「求卡車心理陰影面積」、「旁邊有一種無形力量幫忙壓了前煞，不然到了轉角，這種壓車法很難想像會不會對撞聯結車」、「去靈異公社就知道 我先暈了」。

幸運的是，20歲黃姓騎士僅受到擦挫傷，被送醫救治並無大礙，警方酒測沒有酒駕，詳細車禍原因仍有待調查。