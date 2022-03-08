中國人民銀行官網8日公布，2017年以來大陸宏觀槓桿率年均增長約4.8個百分點，增幅總體穩定。2021年槓桿率為272.5％，回到基本穩定的軌道，預計2022年增幅保持基本穩定，為未來金融體系繼續加大對實體經濟的支持創造了政策空間。

人行新聞稿指出，宏觀槓桿率是指一國總債務與國內生產總值（GDP）之比。2017年以來大陸宏觀槓桿率增幅總體穩定，2020年疫情爆發後，槓桿率階段性上升至280.2％，2021年回到272.5％。

人行指出，與國際主要經濟體相比，疫情以來大陸槓桿率增幅相對可控，以相對較少的債務增量支持經濟較快恢復增長。根據國際清算銀行（BIS）最新數據顯示，2021年第三季末美國（281.1％）、日本（416.8％）、歐元區（282.1％）槓桿率分別比2019年末高26、36.4和25個百分點。同期大陸槓桿率比2019年末高19.1個百分點（275.1％），增幅比美、日、歐元區分別低6.9、17.3和5.9個百分點，增幅相對而言並不算高。

人行指出，宏觀槓桿率作為中期經濟週期變化的警戒線，當前保持基本穩定，能夠反映大陸金融風險逐步收斂，也為未來加大跨週期調節力度提供了政策空間。預計2022年增幅保持基本穩定，為未來金融體系繼續加大對實體經濟的支援創造了政策空間。