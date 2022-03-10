波若威(3163)今(10)日舉辦法人說明會，去年受到產業週期性投資週期低點衝擊，稅後淨利縮水64.26%，每股獲利僅剩下1.09元。展望2022年，發言人張文樵表示，目前看到上半年的動能還是比較強，比起往年好很多，加上工作天數恢復，第二季毛利率有機會出現回溫，另外，在400G產品部分，今年也看好會有30%的成長。

波若威去年第四季營收為6.62億元、季增加21.7%、年減少7.49%，單季稅後淨利5800萬元、季增加264%、年減少7.06%，單季每股盈餘為0.77元。單季毛利率為19.3%、季增加5.39個百分點、年減少0.69個百分點；營業利益率為4.69%，季增加5.85個百分點、年增加0.04個百分點，帶動毛利率、營業利益率跳升的主因為產品組合優化。

波若威去年營收22.96億元，年減少25.53%，累計稅後盈餘為8164萬元，年衰退64.36%，每股盈餘為1.09元。全年毛利率為15.9%、年衰退8.56個百分點；營業利益率為4.69%、年衰退9.68個百分點。

波若威四大產品線為WDM(分波多工器)、Branch(分歧器產品)、OIN(光纖連接)以及AMP(光放大器)，在2021年營收占比分為35%、41%、14%以及10%；各市場營收占比美洲為50%、歐洲為14%、亞洲為36%。

發言人張文樵表示，去年上半年波若威來到週期性投資的低點，終端客戶庫存水位仍高，且持續去化，到了去年第四季，已經看到需求轉為強勁，訂單持續暢旺，延續到今年，第二季工作天數恢復正常，毛利率有機會出現回溫，張文樵強調，目前看到上半年的需求動能還是比較強，比起往年好很多。

數據中心來看，終端客戶需求由100GCWDM4轉換至200G/400G之F4/DR4F產品，雖有轉換陣痛，惟新產品群已順利陸續於上季開始放量。至於下世代PON產品，則以XGS-PON為主力平台，除WDM光模組的需求，亦有大量的Branch光模組伴隨而來，產品更集中於高通道的平台應用，已於去年第三季底接獲長單。

面對產業難題半導體缺料，張文樵表示，由於波若威並未出貨主動產品，故受到的影響的間接性的，但還是多少會受客戶端長短料的影響，至於面對整體產業的成本提高，波若威去年也有針對不同品項對客戶調漲。

張文樵表示，2021~2026年全球數據中心交換機市場以近兩位數的年複合成長率爬升，波若威專注於數據中心400G、800G甚或1.6TCPO內使用之光纖套件(FiberHarness)產品群，今年交換中心主力產品應該會落在400G，成長上看3成，至於800G的量產應該要等到明年。

至於波若威在原宇宙扮演的地位，張文樵表示，穩定運行的元宇宙需要的是強力基建及海量頻寬，波若威產品聚焦元宇宙基建層，關注Cloud/5G/10GPON以上，包括XGS-PON)/NG CATV(DOCSIS4.0等使用到的WDM光模組Branch光模組及OIN光纖跳線，再者，就是貫穿Cloud至數據中心鏈路使用到的400G、800G甚或1.6TCPO收發器內光纖套件。