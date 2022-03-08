俄羅斯大動作對烏克蘭發起軍事行動，引發世界各國高度關注。前立委沈富雄預測，俄烏之戰，可能會比大家想像的還快結束，俄烏和美國沒有誰會全勝，也沒有誰要舉手投降，現階段的拉鋸是因為各方都還在估算如何獲取最大利益，一旦各方的角力達到極限，就會不得不展開談判。同時，沈富雄還發現，俄羅斯總統已經露出疲態。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，烏克蘭總統澤倫斯基表現的板有，幾天前雙方同意建立人道通道，「我已經預言了，這種無差別轟炸即將到來」。至於為俄國那麼好心？沈富雄認為，俄方希望進行不會傷及平民的轟炸行動，「我就是要炸，盡量炸不讓平民受傷的轟炸」。

沈富雄認為，烏克蘭的戰爭，會比大家想像的還快結束，美國、俄羅斯和烏克蘭三方沒有一方會全勝，也沒有一方會需要舉手投降，大家雖兵疲馬累，卻也不能叫停，因為各自都要給國人交代，也不要讓世人看好戲。且各方也都在盤算，以目前付出的代價，和談獲得的結果，是否能值得？當大家都在算的時候，就會拼命就自己能力所及獲取最大的成果。

沈富雄指出，在這樣的情況下，俄羅斯拼命炸，而美國總統拜登則暗示澤倫斯基撐住，「如果撐住的話，我的非傳統制裁才會有效」。對於有媒體報導稱，西方要幫烏克蘭設流亡政府，沈富雄直言，「我聽了很嘔，如果這樣，拜登的聲望會直線下降」。

沈富雄分析，戰爭會進行到這樣的局面，就是因為拜登和美國在開始的時候，沒有提早一步警告，好像都是俄羅斯在警告美國，美國沒有使俄國怕，連警告的聲音都不敢出來。沈富雄也說，三方的力量到頂峰之後，會達到交集點而不得不談判，普丁已經顯露疲態，他最近提的條件，比前兩次具體，「我認為有讓步，不太考慮面子的話，這個條件是可以接受的」。