為行銷嘉義縣平原區觀光特色，嘉義縣文化觀光局邀日媒讚譽「千年一遇美女棋士」黑嘉嘉（左）走訪嘉義特色景點，與縣長翁章梁（右）大啖民雄鵝肉。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣推觀光，大打美女牌！為行銷嘉義縣平原區觀光特色，嘉義縣文化觀光局邀約日媒讚譽「千年一遇美女棋士」黑嘉嘉走訪嘉義特色景點，拍攝觀光形象影片，而即將與阿里山花季同步登場的梅山瑞里紫藤花季，則再度請到日本藝人大久保麻梨子代言，扮演紫藤女神，形塑紫藤花浪漫幸福氛圍。

文觀局指出，黑嘉嘉曾參與演出電影《消失的情人節》，而該片在嘉義取景拍攝，希望透過黑嘉嘉引導大家體驗嘉義，加深電影與嘉義的連結，更提升觀光質感，也把觀光軸線的旅遊意涵更廣泛讓全台民眾瞭解。

透過黑嘉嘉代言，文觀局這次主推平原觀光，表示平原區雖沒有大山大景，但旅遊必備庶民美食絕對少不了，除鵝肉，還有鳳梨酥、椪皮麵、水上老牌草魚粥、竹下涼麵、大林交流道鴨肉羹、車站前臭豆腐等不勝枚舉，尤其阿里山花季到來，邀民眾欣賞阿里山櫻花、瑞里紫藤花之餘，也走訪台一線觀光軸線，吃遍嘉義獨有特色美食。

另為帶動瑞里紫色山城賞花潮，文觀局今年主打「幸福感」，請到大久保麻梨子11日與縣長翁章梁一同為紫藤花花季揭開序幕。翁章梁說，透過名人為嘉義食物加持、互相拉抬，對在地行銷有很大的幫助，歡迎大家都來嘉義玩！

文觀局長許有仁表示，慢遊嘉義的YouTube頻道今年起開張，除彙整歷年觀光形象影片，也將透過授權、影片籌拍、影片競賽等方式呈現嘉義觀光各種面向的美，邀請大家「來嘉」不想回家。