位在台一線中山路旁的彰化八卦山牌樓，漆上紅漆的牌樓，八卦山題字字樣兩旁都有黑松汽水的商標，是59年前由黑松汽水公司出資捐建，為迎接建縣300年，彰化縣政府文化局正與黑松公司聯繫洽談重新修繕粉刷事宜，讓牌樓恢復昔日光采。
現今的八卦山牌樓，是通往八卦山大佛風景區的指標建築，牌樓所在位置，昔日曾是彰化縣城門「東門─樂耕門」古城牆所在地。
彰化縣首任縣長陳錫卿為整建八卦山風景區，推動興建大佛佛像，1956年3月開工後，期間遇上八七水災中斷，遲至1961年5月竣工。
當年黑松汽水業務蓬勃成長，公司董事張文杞得知彰化縣推展八卦山大佛風景區觀光，與第二任縣長呂世明達成共識，為了指引觀光客進入大佛風景區，1963年11月由黑松出資捐建觀光牌樓、隔年5月完工啟用，成為全國首創的廣告牌樓，堪稱台灣置入性行銷的鼻祖。
根據黑松與彰縣府雙方簽訂的合約，這座牌樓原本僅具15年「保存期限」，期間由黑松定期維護，期滿就可由主管機關自行拆除，或交由黑松收回或移置；其後雖未被列入縣府財產、也無文資身分，仍存續至今。
八卦山牌樓歷經風吹日曬雨淋，逐漸斑駁，距今最後一次重新粉刷，已是23年前、1999年前縣長阮剛猛舉行彰化文化節，曾請黑松公司重新粉刷牌樓，公司商標設計也從原先瓶蓋造型改為現今綠底紅字標誌。
彰化縣文化局指出，八卦山牌樓如今已是大佛風景區門面，是許多遊客前往大佛必經之處，因此將再次整修，讓牌樓煥然一新，迎接建縣300年。
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