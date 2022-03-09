國道1號南下198公里南下彰化匝道，9日下午5點15分發生4車連環追撞，事故現場已經排除。（即時影像／吳敏菁彰化傳真）

國道1號南下198公里南下彰化匝道，9日下午5點15分發生4車連環追撞，小貨車和3小客車撞成一團，轎車上1名48歲女子輕傷，鼻血流滿臉，已經緊急送醫急救，事發當時正值下班時間，一度造成大回堵，目前狀況已經排除。

國道警察局第三大隊表示，追撞發生在下班單峰時段，小貨車和3輛小客車，疑似未保持適當行車距離，造成連環追撞，事故責任歸屬還待進一步調查。