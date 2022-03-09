國道1號彰化匝道「4車撞成團」女子鼻血狂噴送醫 19:132022/03/09 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下198公里南下彰化匝道，9日下午5點15分發生4車連環追撞，事故現場已經排除。（即時影像／吳敏菁彰化傳真） 國道1號南下198公里南下彰化匝道，9日下午5點15分發生4車連環追撞，小貨車和3小客車撞成一團，轎車上1名48歲女子輕傷，鼻血流滿臉，已經緊急送醫急救，事發當時正值下班時間，一度造成大回堵，目前狀況已經排除。 國道警察局第三大隊表示，追撞發生在下班單峰時段，小貨車和3輛小客車，疑似未保持適當行車距離，造成連環追撞，事故責任歸屬還待進一步調查。 國道三號後龍路段4車追撞扭曲變形 1死3輕傷送醫 國1南向鼎金路段小客車翻覆 駕駛下車竟請求警幫找護身符 #連環追撞 #彰化 #國道1號 #4車 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中休旅車、瓦斯車對撞「車頭全爛」4人傷急送醫 21:272022/03/08 社會 國1北上小客車追撞施工防撞車 釀4車連撞2傷急送醫 16:382022/03/08 社會 國道3號車禍 男回頭撿手機被撞死 04:102022/03/07 社會新聞 彰化縣跌破125萬人口大關「太薪酸」 留人政見成競選主軸 19:132022/03/06 政治 國道4車連環撞 男脫困卻因「拿手機」遭2車撞死 10:592022/03/06 社會 國道4車連環撞男脫困「拿手機」遭撞死 他曝慘況：和大體面對面 21:432022/03/06 社會 地上權招租三案 彰縣府4／8開標 04:102022/03/07 產業．科技 興中街火災傷者爆 市府要他們3月15日後自己找地方住 11:382022/03/09 社會 後龍國三4車追撞事故 駕駛脫困返回「撿手機」遭後車撞上慘死 15:472022/03/06 社會 印度神童預言這兩天有大事發生 媒體人驚吐4字 22:162022/03/06 政治 彰化快跌破125萬 留人成競選主軸 04:102022/03/07 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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