主計總處今天發布111年1月受僱員工統計，1月底工業及服務業全體受僱員工人數為817萬人，較去年12月減少3000人，減幅0.04%。

薪資水準方面，今年1月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬4369元，月增0.89%，年增2.91%。年終及績效獎金與加班費等非經常性薪資6萬4527元，合計後總薪資平均為10萬8896元，年增51.26%，主要是多數廠商在1月發放年終獎金與績效獎金所致。（編輯：楊蘭軒）1110310