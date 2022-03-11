俄烏開戰進入第15天，日本UNIQLO母公司迅銷集團態度大翻轉，宣布暫停在俄營運，並譴責侵犯人權並威脅個人和平生存的所有形式侵略，但這髮夾彎的決定，反而引起網友討論，紛紛點出背後關鍵。

迅銷集團創辦人柳井正之前堅持不關閉俄國門市，強調俄烏衝突不該剝奪俄國人民對穿衣的基本需求，但10日發布的聲明卻大翻轉，表示近期遭遇營運挑戰、衝突狀況惡化，所以決定暫停俄國50間門市的營運。

UNIQLO宣布制裁俄羅斯也引起PTT鄉民討論，但一面倒認為真正因素是盧布貶值侵蝕獲利，「越賣越虧，誰賣誰白癡」、「盧布跌太快了，賣一件賠一件」、「他多開一天應該已經發現多賠一天了」、「不只是跌而且還沒停止咧，賣愈多賠愈多」、「人民是無辜的(x)，越賣越虧(o)」、「根本不是要譴責，是因為盧布變壁紙」。

也有人嘲諷UNIQLO高層反應太慢，「之前還在裝逼」、「換不到錢就譴責啦 商人風向轉最快的」、「再慢兩天表態，社長可能要出來跪了」、「這時候標新立異很笨，別人撤你就要撤」、「風向看得有點慢」、「盧布匯率那麼差，3C產品幹嘛都要撤據點，連高單價的汽車都要先停售不然虧死」。