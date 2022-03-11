台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波(6248)召開董事會，會中通過2021年度財務報告書及盈餘分配案。2021全年營收再次突破40億大關，為44.38億元，年增42.45%，站上歷史高峰；稅後淨利為0.58億元、年增8.58%，EPS為1.62元，較前年1.74元下滑，日前沛波董事會決議通過將配發現金股利1.2元，以周四收盤價24元，現金殖利率5%。

沛波表示，去年雖營收創下歷年同期新高，但受原料飆漲影響，營業成本上升，致使去年毛利較前年減少0.96%，而沛波在去年初為因應市場原料迅速上漲狀況，即時調整接單策略，以及受惠國內股市大漲影響，金融資產評價利益增加，去年稅後淨利成長8.58%，支撐去年EPS仍能有1.62元的成績。

因應未來營運需求，沛波擬於中部、南部找尋合適地點，租/購土地、興建廠房。沛波現金增資發行普通股，發行總金額暫定3.3億元，發行普通股上限1500萬股，每股面額10元，實際發行價格與募集金額俟呈報主管機關申報生效後，依相關法令授權董事長洽證券承銷商參酌當時市場狀況共同議定之。沛波國內第四次無擔保轉換公司債，發行總額2億元，每張面額10萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間三年，募得價款之用途為償還公司國內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債到期之本金與利息及充實營運資金。

總經理楊韻蒔表示，受惠國內需求持續暢旺，產能供不應求，沛波於彰濱工業區興建營運總部於去年9月正式喬遷啟用，目前階段性投產計畫仍持續進行中，為大台中地區的主要供料據點，而自沛波成功轉型為專業鋼筋加工與配送服務商以來，憑藉優勢通路、引進大型自動化加工設備、積極導入智能化產線建置，亦與自動化設備商共同開發自動化設備，更引進工業自動化解決方案軟體期能藉由機械學習，做到生產預防管理，提升生產品質及效率，在滿足市場需求下，同時提供客戶更好的服務及高品質產品。

目前俄烏開戰，全球矚目，兩國皆為鋼鐵出口大國，市場供給不足，原物料價格預期將高檔震盪，而使鋼鐵行情快速拉升，經過去年漲價經驗，沛波滾動式調整接單策略，以期為公司提升獲利，在需求暢旺及鋼價續漲下，對公司展望持樂觀看法。