俄烏談盤無進展，美股昨夜全面回落。今日空方占上風，3月台指期開盤下跌64點，為17372點，金融期、電子期聯袂開低。

永豐期貨指出，台指期週四上漲487點至17436點。價差方面，台指期轉為正價差2.8點，電子期逆價差縮至-0.07點，金融期轉為逆價差-1.5點。現貨部分，三大法人買超64.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少5764口至-973口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少5659口至-7061口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4391口，使留倉部位轉為淨多單2992口。

週三在阿聯猶急轉支持OPEC+加快增產腳步後，衝擊油價閃崩重挫超過13%，拖累能源類股表現，除此之外白銀、銅、小麥全面拉回，美股四大指數強勢反彈，由金融、科技股領軍，道瓊撤出修正領域，那指走出熊市陰霾。但俄烏談盤無進展，美股昨夜又全面回落。

永豐期貨指出，整體來看，台股連兩日反彈收紅，後續可觀察量能能否持續回溫並站穩年線，此外市場將焦點轉向稍晚美國將公布的CPI數據，將影響美股及台股表現。