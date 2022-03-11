經營85度C的美食-KY(2723)在美國營運暢旺、中國大陸回穩下，2022年2月及前2月營收表現均優於去年同期、雙創近3年同期高點。法人預期美食-KY首季營收可望優於往年季節性水準，今年可望持續穩步擴大市占率、增添成長動能，帶動營運加速復甦。

美食-KY公布2022年2月自結合併營收15.59億元，雖較1月16.76億元減少6.97％、降至近1年低點，仍較去年同期15.45億元微增0.92％、為近3年同期高點。累計前2月合併營收32.36億元，較去年同期31.79億元成長1.77％，終止連3年衰退、亦創近3年同期高點。

美食-KY表示，美國Omicron變種病毒疫情在1月中達高峰，隨後每日新增確診數快速下降，聯邦政府及各州政府逐步放寬防疫規定，有利實體經濟活動復甦。不過，受到嚴重通膨影響，2月消費者信心指數持續下探、創10年新低。

不過，美國85度C買氣未受影響，2月門市日均來客數較1月逆增，日均營收亦優於2019年疫情前同期表現。因此，儘管供應鏈及通膨後續影響不可輕忽，但美食-KY疫情期間的門市營收表現穩健，公司預期銷售成長態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

中國大陸方面，由於入冬以來疫情多點擴散，本土確診病例屢見新高，當局延續清零政策、嚴加控管人員流動及消費場域，不利餐飲業復甦。不過，中國大陸2月服務業採購經理人指數（PMI）雖續處5個月低點，但未見進一步衰退，預期當局將推出更多政策刺激景氣。

中國大陸85度C透過推出情人節蛋糕及現實預購活動，帶動2月門市日均營收較1月成長，儘管仍遜於去年同期，但前2月衰退幅度仍較去年下半年收斂。在消費動能放緩狀況下，美食-KY將致力穩穩定提升來客數及消費頻率，並拓展門市數目，以鞏固市場領導地位。

在美國營運維持暢旺、中國大陸營運逐漸回穩下，使美食-KY前2月營收動能明顯改善、重返成長，配合經營能力提升，法人看好美食-KY首季營收表現可望優於往年季節性水準，今年可望持續穩步擴大市占率，增添營收成長動能，帶動營運復甦動能增溫。