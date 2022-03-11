大陸十三屆全國人大五次會議11日上午閉幕，大陸國務院總理李克強隨後出席中外記者會。被問到今年如何實施穩就業？李克強表示，今年加大宏觀政策實施力道，財政、貨幣政策要圍繞實現就業目標展開，因此強調就業優先也是宏觀政策、其他政策要配套。他說，總覺得只要實現了比較充分的就業，就能夠實現有些人所謂的大陸經濟潛在增長率。

李克強舉例，當2020年疫情嚴重衝擊的時候，當年度沒有定下經濟成長目標，但定了一個明確指標，就是新增城鎮就業要900萬人以上，最終當年度實現1100萬人以上，導致經濟不僅實現了正成長、增速2.2％更是主要經濟體中唯一實現正增長的。

李克強也說，實際上今年需要就業的城鎮新增勞動力多達約1600萬人、是歷年最高。其中包含大學畢業生1076萬也是歷年最高。還有近3億農民工打工機會與保障退役軍人就業。

此外，還有一些企業經營不佳，有些人要再就業。因此必須要有新的就業平台，對新增需就業人員要給予培訓等多方面支持舉措，用市場化的方法來解決就業問題，像是近年推動的大眾創業、萬眾創新，就是促進發展新技術、新業態、新模式來培育新動能。

另外值得注意的是，李克強提到靈活就業族群，因為有2億多人，形式多樣、覆蓋面廣。作為一個發展中國家，這種就業形式會較長期存在，政府必須針對他們的勞動權益、社會保障等逐步完善政策，給這些騎手們繫上「安全帶」，讓靈活就業等新就業形態既解燃眉之急，又激發市場活力和社會創造力。